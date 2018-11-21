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INTERPOL'ün yeni başkanı belli oldu!

INTERPOL'ün yeni başkanı belli oldu!
INTERPOL'ün yeni başkanı belli oldu!

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı Dubai'de yapılan seçimde Güney Koreli Kim Jong Yang oldu.

INTERPOL, uzun süren tartışmaların ardından Dubai'deki 87. Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını bugün seçti. INTERPOL'ün yeni başkanı, Güney Koreli Kim Jong Yang oldu.

Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng, ülkesinde gözaltına alındıktan sonra istifa etmişti. Başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika aday göstermişti. 

Ukrayna, INTERPOL başkanlık seçimlerinde en güçlü aday olan Rus Aleksandr Prokopçuk'un seçilmesi durumunda üyeliğini askıya alacağını açıklamıştı. ABD'li senatörler de yayımladıkları açık mektupta, Donald Trump yönetiminin INTERPOL üzerinde baskı kurarak Prokopçuk'un yeni başkan olarak seçilmesinin engellenmesi gerektiği belirtilmişti.  

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