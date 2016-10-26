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İntihar eden 15 Temmuz kahramanının babası evlat acısına dayanamadı

Dün sabah saatlerinde tüfekle intihar eden 15 Temmuz kahramanı Ulaş Sevim'in babası Süleyman Sevim, oğlunun acı haberini almasının ardından akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

İntihar eden 15 Temmuz kahramanının babası evlat acısına dayanamadı

26 Ekim 2016 10:12

İzmit'te uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen ve 15 Temmuz gecesi otobüsle Donanma kapsını kapatmaya çalıştığı esnada askerlerce başına silah dayanan Ulaş Sevim (25), dün başına dayadığı tüfekle intihar etmişti. Sevim’in acı haberini alan 6 çocuk babası Süleyman Sevim (79) ise İzmit Bayındırlık kalıcı konutlarındaki evinde akşam saatlerinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevim, Körfez ilçesinde sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Baba Sevim ve oğlu Ulaş Sevim'in cenazeleri ise bugün öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Etiketler: Süleyman Sevim, Ulaş Sevim


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