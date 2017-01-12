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İntihar eden adamın cesedi bulunamadı

İzmir'in Bergama ilçesinde, intihar mektubu bıraktıktan sonra iddiaya göre kendini dereye atarak intihar eden yaşlı adamın cesedi bulunamadı.

İntihar eden adamın cesedi bulunamadı

12 Ocak 2017 17:35

Olay, dün sabah saatlerinde Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan 57 yaşındaki Hüseyin D., evine intihar mektubu bıraktıktan sonra kendini dereye attı. Durumun bildirilmesi üzerine, Hüseyin D.'yi bulmak için İzmir'den İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, derede arama çalışmalarına başladı. Ancak yapılan aramalara rağmen Hüseyin D. bulunamadı.
Son birkaç gündür yağan aşırı kar yağışının ve ardından yağan yağmurun dere suyunu yükseltmesiyle arama çalışmalarının zorlaştığı öğrenildi. Arama çalışmalarının bugün sona erdiği, yarın sabah devam edeceği bildirildi.

Sertan Ergit
 


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