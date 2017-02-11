Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İntihar eden Altan Çetin ve Ülker Çetin çiftinin cenazesini alan yok

İntihar eden Altan Çetin ve Ülker Çetin çiftinin cenazesini alan yok

İzmir’in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda intihar eden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çiftinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan daha alınmadı.

İntihar eden Altan Çetin ve Ülker Çetin çiftinin cenazesini alan yok

11 Şubat 2017 11:37

İzmir Çeşme ilçesine tatil yapmam için giden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için 3 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilirdi. Adli Tıp Kurumuna getirilen yaşlı çiftin cansız bedenlerini almak için herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.

Cesetleri otele yakın alanda bulunmuştu

Emniyet ekipleri, otelin kamera kayıtlarını inceleyerek, kamera kayıtlarından çiftin 6 Şubat Pazartesi günü gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri tespit etmişti. İntihar notunun ardından emniyet, denizde araştırma yaptı; ancak yaşlı çiftin izine rastlanamamıştı. Daha sonra araştırmalarına devam eden ekipler, çiftin cansız bedenini kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesindeki Mavikent Sitesi Plajında bulunmuştu.

Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri 

 

Etiketler: Altan Çetin, Çeşme, intihar, İzmir, Ülker Çetin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!