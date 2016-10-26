Edinilen bilgiye göre, Çekirge Polis Merkezi’nde görevli 3 çocuk babası polis memuru Cahit K., dinlenme odasında beylik silahını kalbine dayayarak ateş etti. Silah sesini duyan mesai arkadaşları polis merkezinin üst katında bulunan dinlenme odasına çıktığında Cahit K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis memurunun 2007 yılında Bayburt’tan Bursa’ya geldiği ve ilk olarak Koordinasyon Hareket Merkezi’nde görev yaptığı, 2014 yılından bu yana da Çekirge Polis Merkezi’nde çalıştığı öğrenildi. Ayrıca intihar eden polisin üzerinden çıkan notta, “Aileme bir şey olmasın, onları üzecek bir şey yapmadım” yazdığı öğrenildi.

Ahmet Faruk Çabuk



