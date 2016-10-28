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İntihar eden THY hostesinin cenazesi havalimanından alındı

ABD'de intihar eden Türk Hava Yolları kabin memuru Eda Özdemir'in cenazesi, ailesinin ve hostes arkadaşlarının gözyaşları arasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İntihar eden THY hostesinin cenazesi havalimanından alındı

28 Ekim 2016 15:55
İntihar eden THY hostesinin cenazesi havalimanından alındı - Tıkla İzle

Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin memuru olarak görev yapan, İstanbul-New York seferi için gittiği şehirde kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edilen Eda Özdemir'in cenazesi Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ardından Atatürk Havalimanı'nda kargo terminaline getirilen cenaze için terminalde dualar edildi. Özdemir'in cenazesi ailesinin ve hostes arkadaşlarının gözyaşları arasında otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cenazenin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karabük Eskipazar Sofular Salmanlar köyüne götürüleceği öğrenildi. 

Mehmet Başa


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