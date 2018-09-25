İntihar etmek için çatıya çıkan şahsı böyle ikna etti

Bugün saat 16.30 sıralarında Atatürk alanında bulunan bir iş merkezinin çatısına çıkan Şenol K. isimli şahıs, "Seni çok seviyorum Ayşegül" diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada şahsı çatıda gören bölgede görev yapan polis ekipleri itfaiye ekiplerine haber vererek çevre güvenliği aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2 ayrı ekiple 7 katlı iş merkezinin altında önlem aldı. Şişme hava yastığı ve branda ile tedbir alan ekiplerin ardından polis ekipleri bayan bir psikolog eşliğinde çatıya çıktı.

Şahıs zaman zaman çatıdan "Ayşegül'ü getirin" çağrısında bulunurken, bayan psikolog şahsı ikna etmek için yanına yaklaştı. Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Eniş ve Asayiş Şube Müdürü Fuat Süzer de çatıda şahsı ikna etmek için uğraşırken, kız kardeşi de çatıya çıkarak kardeşini ikna etmek için dil döktü. Ayaklarını zaman zaman çatıdan aşağıya sarkıtan şahıs korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, eşi Ayşegül K. ile yaşadığı ailevi sorunlarından ötürü çatıya çıkan şahıs uzun uğraşların ardından ikna edildi.

Bayan psikoloğun sarılarak ikna ettiği şahıs ardından çatıdan indirildi. Şenol K., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yüzlerce vatandaş da bina altında ve şehir merkezinde şahsı ikna çabalarını meraklı bakışlarla izledi, bazıları da cep telefonu ile o anları kaydetti.

Anıl Keskin

