İntihar etmek isteyen genç kadını polis ekipleri kurtardı

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi 1399 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi oturduğu evin balkonundan intihara teşebbüs etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Alsancak Polis Merkezi Asayiş ekipleri, kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal etti. 5'inci katın balkonundan aşağıya sarkan genç kadını ikna etmeye çalışan polis ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda alt kattan genç kadını tutarak başarılı bir şekilde kurtardı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon saniye saniye kameralara yansıdı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Halil İbrahim Karabıyık

