Edinilen bilgiye göre, Mudanya yolundaki Korupark Alışveriş Merkezi'nin reklam kulesine tırmanan F.Ç. bin 100 TL'lik borcunu ödeyemediği için icralık olduğunu ve ölmek istediğini söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri herhangi bir teşebbüse karşılık, hava yastığı açtı. Kuleye tırmanan genç, kardeşini de yukarı çıkarıp tehdit etti. Yarı çıplak vaziyette kuleye tırmanan genç, çevrede bulunan vatandaşların korkulu bakışları arasında atlamaya kalkıştı. Polisin telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştığı genç, borcunun karşılanmasını aksi takdirde atlayacağını belirtti. Kardeşinin korkulu bakışları altında polisle pazarlık yapan F.Ç. polis söz verirse kardeşini bırakacağını söyledi. Polisin soğukkanlılıkla yaptığı konuşmalarla ikna olan genç, kardeşine inmesini söyledi.

Büyük bir korkuyla basamaklardan aşağı inen kardeş, ağabeyiyle telefonda konuşarak onun da inmesi gerektiğini söyledi. Genç, icra borcunun ödenmesi karşılığında atlamaktan vazgeçeceğini söyledi.

Polisin uzun süren pazarlık sonucu inmeye ikna ettiği genç çok üzgün olduğunu, kardeşini böyle bir işe karıştırmak istemediğini söyledi. Olayı izleyen vatandaşla polemiğe giren genç "gelin indirin indirebiliyorsanız" diye bağırdı. Kuleden indirilen genç sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Ali Arslan