İntihar etmek isteyen vatandaşı polis ikna etti

Olay, akşam saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde yaşandı. Mevlâna Celalettin Rumi Bulvarı'ndaki 5 metre yüksekliğinde bulunan yön tabelasına çıkan H.İ.'yi görenler durumu 155 Polise bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tabelalarının altına kurtarma balonu açarken sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Uzun süren ikna çalışmaları sırasında H.İ., müzakereler sırasında levhanın demirleri üzerinde yürümeye devam etti. Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince devreye Siverek Emniyet Müdürlüğünde görevli baş polis Mesut Kuru, itfaiye merdiveniyle şahsın yanına çıktı. Polis Kuru'nun yaklaşık bir saatlik konuşmasının ardından H.İ. intihardan vazgeçti. İndirilen şahıs hazır bekletilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Mevlüt Bayraktar