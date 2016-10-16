Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin İ.A. (23) olduğunu iddia eden bir kişi elinde simit tepsisi ile birlikte boş bir binanın çatısına çıktı.

Daha sonra İ.A., çıktığı çatıdan simitleri aşağı atarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler İ.A. ile konuşmaya çalıştı. Fakat ekipleri dinlemeyen İ.A. ev kirasını ödemesi gerektiğini, 2 bin lira para istediğini söyledi. Daha sonra 110 ekipleri her ihtimale karşı boş binanın önüne şişme yatak açarak intiharcı şahsın ikna edilmesini bekledi. Çatıda 45 dakika boyunca polis ekipleri ile konuşan İ.A. zor ikna edilirken, aşağı attığı simitleri toplamaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. İ.A.'nın geçtiğimiz hafta hastane çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmak istediği ve hastane başhekimi tarafından bin 500 lira para verilerek indirildiği öğrenildi.

Daha sonra İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cengiz Gündüz