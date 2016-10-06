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İntihar girişimi son anda engellendi

Ankara’da bir otelin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundan bir kişi, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

İntihar girişimi son anda engellendi

06 Ekim 2016 07:32
İntihar girişimi son anda engellendi - Tıkla İzle

Olay, saat 02.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi belirlenemeyen bir kişi Ulus Rüzgarlı Caddesi üzerinde bulunan bir otelin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bölgeden geçen vatandaşların fark etmesi üzerine durum ilgililere haber verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. İtfaiye erleri, atlama ihtimaline karşı cadde üzerine branda açtı. Polis ekipleri bir süre aşağıdan ikna etmeye çalıştı. Otelin çatısına çıkan bir polis, boş bir anından faydalanıp şahsı terasın ortasına çekti. Binanın terasında baygın bir vaziyette yattığı fark edilen şahıs, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa alındı.

Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak -  Caner Ünver 

Etiketler: intihar girişimi


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