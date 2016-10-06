Olay, saat 02.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi belirlenemeyen bir kişi Ulus Rüzgarlı Caddesi üzerinde bulunan bir otelin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bölgeden geçen vatandaşların fark etmesi üzerine durum ilgililere haber verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. İtfaiye erleri, atlama ihtimaline karşı cadde üzerine branda açtı. Polis ekipleri bir süre aşağıdan ikna etmeye çalıştı. Otelin çatısına çıkan bir polis, boş bir anından faydalanıp şahsı terasın ortasına çekti. Binanın terasında baygın bir vaziyette yattığı fark edilen şahıs, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa alındı.

Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak - Caner Ünver