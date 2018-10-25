İntihar girişiminde 'atla' diye bağıranlara hapis cezası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 Mart 2016'da intihar girişiminde bulunan Erol Çetin isimli şahsa “Atlasana ulan" dedikleri ve küfür ettikleri iddia edilen iki kadının 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Hülya Uysal ve Merve Özocak adına avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Erol Çetin'in kardeşi Ramazan Çetin de katılan sıfatıyla yer aldı.

“MÜVEKKİLİM VİCDANLI VE MERHAMETLİDİR”

Söz alan Hülya Uysal'ın avukatı Lale Büyük Efe , müvekkilinin intihara teşvik edici söz söylemesinin mümkün olmadığını öne sürdü. Müvekkilinin vicdanlı, merhametli ve düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu kaydeden avukat Efe, “Ölenin bulunduğu yer ile müvekkilimin bulunduğu yer arası dikkate alındığında dava konusu sözler söylense bile ölenin bu sözlerin duyulması mümkün değildir. Beraatine karar verilmesini istiyorum dedi.

“MÜZAKERECİ POLİS DUYGUSAL YAKLAŞMAKTA”

Söz alan diğer sanık Merve Özocak'ın avukatı Mustafa Turan, “Dava konusu sözlerin söylendiğini müzakereci polis dışında belirten bir tanık yoktur. Müzakereci polis intihar eden kişiyle 35-40 dakika konuşmuştur. Bu durum müzakereci polis için başarı veya başarısızlık durumudur. Müzakereci Polisin olaya duygusal olarak yaklaştığını düşünüyorum. Müvekkilimin beraatine karar verilsin” dedi.

“DELİLLER IŞIĞINDA İNTİHARA TEŞVİK SUÇU SABİT”

Kararını açıklayan mahkeme, toplanan deliller ışığında sanıklar Hülya Uysal ve Merve Özocak'ın maktül Erol Çetin'i intihara teşvik ettiklerinin sabit olduğunu kaydetti. Sanıklar önce bu suçtan 4'er yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme daha sonra takdir indirimi uygulayarak sanıklara verilen cezayı 3'er yıl 4'aya indirdi.