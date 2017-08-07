İntihar girişiminde bulunan Suriyeli kız ağabeyi tarafından darp edildi

Edinilen bilgiye göre, Kilis Kartalbey Mahallesi Fidanlık Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu D.H. (16) bir süredir zorla evlenmesini isteyen annesi F.K. ve ağabeyi M.H. ile tartıştı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, D.H. evin balkonuna çıkarak aşağıya atladı. İntihar girişiminde ağır yaralanan D.H., erkek kardeşi M.H. tarafından darp edilerek eve götürüldü. Yaralı halde zorla eve doğru sürüklenen D.H.'yi gören vatandaşlar, polisi arayarak olayı ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri genç kızın ağabeyi ve annesini gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi yaptığı D.H.'yi Kilis Devlet Hastanesine götürdü.

D.H.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ