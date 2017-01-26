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İntihar girişimini canlı yayınlayan genel başkan tutuklandı

Osmanlı Dirliş Ocakları Genel Başkanı Ayhan Dayıoğlu, Samsun’un İlkadım ilçesindeki dernek binasını çatısına çıkarak intihar girişinde bulundu. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Dayıoğlu, ikna edilerek indirildikten sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan Dayıoğlu, tutuklandı.

İntihar girişimini canlı yayınlayan genel başkan tutuklandı

26 Ocak 2017 16:41
İntihar girişimini canlı yayınlayan genel başkan tutuklandı - Tıkla İzle

Samsun’da intihar teşebbüsünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayan bir kişi 4 saat sonra ikna edildikten sonra gözaltına alınıp hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Başkanı Ayhan Dayıoğlu (50), İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki dernek binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ayhan Dayıoğlu, intihar girişimini de cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınladı. 4 saat sonra ikna olarak polise teslim olan Ayhan Dayıoğlu, hakkında kesinleşmiş 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Ayhan Dayıoğlu, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan Dayıoğlu adliye çıkışı polis aracına götürülürken, " Adalet er yada geç yerini bulacaktır " dedi.


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