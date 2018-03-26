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İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara taksiciden tepki: 'Çocuklarınıza bunu neden izletiyorsunuz?'

Antalya’da yapımı devam bir inşaatta çalıştığı öğrenilen kalıp ustası, 8 bin TL alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle aynı inşaatın 6. katına çıkarak intihara kalkıştı. Şahıs, polis tarafından son anda kurtarılırken, intihar girişimini izleyen vatandaşlara bir taksicinin gösterdiği tepki ise dikkat çekti.

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara taksiciden tepki: Çocuklarınıza bunu neden izletiyorsunuz?

26 Mart 2018 18:16

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aydır inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı öğrenilen Harun A., iddialara göre 8 bin TL alacağını tahsil edemediği için inşaatın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Kalıp ustasını gören inşaat çalışanları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve inşaat çalışanları tarafından uzun ikna çabalarına aldırış etmeyen kalıp ustası, zaman zaman atlamaya yeltenince polis ve diğer çalışanlar geri çekildi.

İnşaatın dört bir yanından canlı yayın 

Bu sırada intihar girişimini fark eden vatandaşlar, inşaatın çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturarak cep telefonlarına sarıldı. İnşaatın alt kısmında bekleyen kalabalıktan bazı vatandaşlar, intihar girişimini sosyal medya üzerinden canlı yayınla verirken, bir inşaat çalışanı ise yayını hemen girişimin olduğu bölgeden verdiği gözlendi. İnşaat çevresindeki apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden telefonla olayı çektikleri görüldü.

“Çocuğunuza bunu neden izletiyorsunuz?” 

Yine girişimi çocuklarıyla izleyen bazı vatandaşlara, inşaatın hemen yanında bulunan bir taksici tepki gösterdi. İsmi öğrenilemeyen taksici, “Çocuklarınıza bunu neden izletiyorsunuz? Allah korusun sizin buraya toplanmanızı isteyenler olabilir. Ya yanıltmaysa? Ya burada bomba olsa o zaman ne yapacaksınız” diyerek, vatandaşların olay bölgesinden ayrılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Polis tarafından kurtarıldı 

Yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmaları fayda etmeyince, kalıp ustasının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı yakalayarak güvenli bölgeye çekti. İnşaattan indirilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Suat Metin - Adem Akalan - Memiş Akın
 

 

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