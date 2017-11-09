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İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Meraklı vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan adamı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

09 Kasım 2017 10:29
İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.C., köprünün korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de M.C.’nin atlama ihtimaline karşılık branda açtı. Polis ekipleri M.C.’yi ikna etmek için uğraşırken, toplanan meraklı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden intihar girişimini canlı yayınladı. Bütün çalışmalara rağmen ikna olmayan M.C.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı tutarak, yola çıkardı. Bu sırada vatandaşlar da polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.

M.C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapatılan yol da yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç

Etiketler: canlı yayın, intihar girişimi, Kayseri

 

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