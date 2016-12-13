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İntihar girişimini sosyal paylaşım sitesinden canlı yayınladılar

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 47 yaşındaki kadın, bir inşaatın 10. katına çıkarak intihar etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen 2 genç, sosyal paylaşım sitesinden intihar girişimini canlı yayınlarken, yoldan geçen vatandaşlar da arabalarını durdurarak intihar girişimini seyretti.

İntihar girişimini sosyal paylaşım sitesinden canlı yayınladılar

13 Aralık 2016 16:28

Edinilen bilgiye göre, Serkent Mahallesi Zehra Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine S. (47) inşaatın 10. katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın altına branda açtı.

Bu sırada yoldan geçen 2 genç de cep telefonlarından intihar girişimini canlı yayınladı. Bazı meraklı sürücüler de otomobillerini park ederek, olayı izlemeye başladı. Polis ekipleri meraklı vatandaşları uzaklaştırmak uyarılarda bulundu. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen Emine S., inşaattan indirildi. Burada ambulansta tedavi gören Emine S., daha sonra polis ekipleri tarafından götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç

Etiketler: Kayseri


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