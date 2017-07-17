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İntihar için bindiği taksi köprüde durmayınca, seyir halindeki taksiden atladı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne taksi ile gelerek intihar etmek isteyen adam, taksici köprüde durmayınca seyir halindeki taksiden atladı. O anlar saniye saniye bir toplu taşıma otobüsünün kamerasına yansırken vatandaşlar adamı ikna etti.

İntihar için bindiği taksi köprüde durmayınca, seyir halindeki taksiden atladı

17 Temmuz 2017 09:27
İntihar için bindiği taksi köprüde durmayınca, seyir halindeki taksiden atladı - Tıkla İzle

Olay 13 Temmuz günü saat 16:00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Avrupa’dan Asya’ya seyir halinde olan bir ticari taksiden atlayan vatandaş, köprüde intihar etmek istedi. Ticari taksiden atlayan vatandaş, korkuluklara doğru koşmaya başlayınca taksi şoförü ve diğer araç sürücüleri araçlarından inerek peşinden koştu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından intihar etmek isteyen vatandaşı yakalayan diğer araç sürücüleri, vatndaşın intihar etmesine engel oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşanan intihar girişimi, seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü’nün güvenlik kameralarına yansıdı.

O anlar kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir vatandaş, seyir halindeki ticari taksinin kapısını açarak atlıyor ve yere düşüyor. Ayağa kalkan vatandaş köprünün üzerinde koşmaya başlıyor. Ticari taksinin şoförü ve diğer araçların sürücüleri intihar etmek isteyen vatandaşı engellemek için peşinden koşuyor. İntihar etmek isteyen vatandaşı köprüden atlayamadan yakalayarak yere yatırıyorlar. Uzun uğraşların sonucunda intihar etmek isteyen vatandaş intihardan vazgeçiriliyor.

Caner Sönmez - Murat Horoz

Etiketler: fatih sultan mehmet köprüsü, intihar


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