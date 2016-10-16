Edinilen bilgiye göre, 3 bin 500 lira borcu bulunan ve psikolojisi bozulduğu belirtilen Yüksel G. (47) saat 11.30 sıralarında Seyhan Nehri üzerinde kurulu ve trenlerin geçtiği demir köprüye çıkarak intihar etmek istedi.

Çevredeki vatandaşlar bir kişinin intihar amaçlı köprüye çıktığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Yüksel G.'yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs kendine bıçakla zarar vermeye başladı. Polis, şahsı ikna etmeye çalışırken bir gelin ve damat ise demir köprü manzaralı fotoğraf çektirmeye geldi. Yüksel G. intihar girişiminde bulunurken, gelin ve damat diğer tarafta bir süre fotoğraf çektirdi. Damat, intihar girişimi karşısında "Allah sabır versin" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Bu arada polis, Yüksel G.'yi ikna edemeyince TCDD yetkililerine bilgi vererek tren seferlerinin geçici olarak durdurulmasını sağladı. Rayların üzerine de hava yastığı açılmasına karar verildi. Bu sırada şahıs ikna olarak intihar etmekten vazgeçti. Bulunduğu yerden yürüyerek aşağı inmek için gelen ancak bir türlü inemeyen Yüksel G., getirilen hava yastığına atlayıp aşağı inebildi.

Yüksel G. daha sonra sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Fatih Keçe