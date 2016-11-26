Kaza, Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan Obalar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dağ, arkadaşı Emre Yıldız ile birlikte plakasız motosikletiyle Obalar Caddesi’nde ilerlerken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CZE 55 plakalı otomobil caddede aniden dönüş yaptı.

Otomobilin dönüş yapmasıyla motosiklette bulunan iki genç yola fırladı. Hasan Dağ ve Emre Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, kaza yerinden kaçan sürücü daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Cenazelerin etrafını çok sayıda vatandaş sararken, ölenlerin yakınları ağıtlar yaktı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNTİHAR ŞAKASI YAPMIŞTI

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Emre Yıldız’ın 21 Kasım 2016 günü Facebook hesabından intihar mektubu paylaşarak arkadaşlarına şaka yaptığı ortaya çıktı. “Elveda arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Bu size attığım son durumum. Artık veda vakti geldi. Yaptığım şeyin iyi bir şey olmadığının arkındayım. Artık dayanamıyorum. Bıktım ağzı gevşek, menfaatçi boş insanlardan. Artık yaşamak istemiyorum. Yaşama hevesim kalmadı. Tek bir amaç için yaşayın her zaman benim amacım da orası. Ben bunu yapmaya mecburum çünkü doğru olan bu. Artık hayata gözlerimi kapama vakti geldi. Acayip uykum var. Yarın görüşürüz. Bu durumu sonuna kadar okuyan insan iyi ki varsın yoruma gel” paylaşımıyla şaka yapan Yıldız’ın ölümü arkadaşlarını yasa boğdu.