Terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'nin Çobanbey Rai bölgesinde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından çekilen görüntülerde, saldırıyla tozun dumana karıştığı görülürken, saldırıdan kurtulan araç ve yayalar ise hızla uzaklaşıyor. Bazı ev, iş yeri ve araçların da hasar gördüğü belirlenen patlama sonrasında ise çığlık ve feryatlar yükseldi. Yerel kaynaklar, hedefte Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) olduğunu belirtirken, ÖSO askerlerinin durumu fark emesi ve durdurmaya çalışması ile aracın sivillerin üzerine doğru hareket ettiğini söyledi.

Öte yandan, yaralanan 35 kişiden 10’u çocuk 12 kişi Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 23 kişi ise muhaliflerin kaldırıldığı hastanelerde tedavi görüyor.