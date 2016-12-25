Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi Hoca Ömer Camii yakınlarında ikamet eden S.M. (18), bilinmeyen nedenlerden dolayı ikamet ettiği evin üçüncü kat balkonuna çıkarak aşağıya atlamak istedi. Vatandaşlar tarafından fark edilen durum 112 acil sağlık ekipleriyle polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı ikna ederek aşağıya indirdi. İkna edilen S.M., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN