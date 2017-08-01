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İntihara teşebbüs eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Antalya’da beylik tabancasıyla intihara teşebbüs eden polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihara teşebbüs eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti

01 Ağustos 2017 13:58

Saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Yılmaz Apartmanın 4’üncü katında eşi ve çocuklarının evde olduğu esnada beylik tabancasıyla şakağına bir el sıkarak intihar eden 40 yaşındaki polis memuru Abdullah Ören, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

40 yaşında Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube’de görev yapan evli polis memuru Abdullah Ören’in 3 yaşında E. ile 5 yaşında G. isimli 2 çocuğu bulunuyor.

Ören, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra kızına mama almak için karşı caddede bulunan markete gidip geldikten sonra beylik tabancasıyla intihara teşebbüs etti. Eşinin ve komşularının haber vermesiyle Ören, olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis memuru Abdullah Ören’in arkadaşları da Akdeniz Üniversitesi Acil Servisi’nde beklerken acı haberle yıkıldı. 

Adem Akalan

Etiketler: antalya, intihar, polis


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