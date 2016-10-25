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iOS 10.1 güncellemesi yayınlandı!

Apple'ın şimdiye kadarki en büyük iOS sürümü olan iOS 10.1 kullanıma sunuldu. Uzun süredir beta aşamasında olan yeni iOS 10.1 kullanıma sunuldu.

iOS 10.1 güncellemesi yayınlandı!

25 Ekim 2016 11:33

iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için yayınlanan yeni sürüm bir dizi yenilik sunuyor. iOS 10.1 sürümü ile birlikte Portre modu sayesinde Apple kullanıcıları çektikleri fotoğraflarda alan derinliği elde edebilecek. Bu özellik sadece çift kameralı iPhone 7 Plus'ta kullanılabiliyor. 

iOS 10.1 güncellemesi ile 'Portre modu'nun yanı sıra iTunes'daki şarkıların Apple Watch'ta tutulması gibi sorunlar da ortadan kalkıyor.

iOS 10.1 güncellemesi ile 3. parti cihazlarla Bluetooth bağlantısını da güçlendiren Apple, iPhone ile Android Wear arasındaki sorunları çözmeyi amaçlıyor.

Etiketler: iOS 10.1 güncellemesi, iPhone


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