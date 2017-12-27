iOS’a, Android’e, Amazon’a, eBay’a KDV mükellefiyeti geliyor

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi uygulama tebliğinde değişiklik yapmak için bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslak, yurtdışından Türk vatandaşlarına uygulamalar başta olmak üzere elektronik ortamda hizmet satan kuruluşların KDV mükellefi olmalarını şart koşuyor.

Eğer tebliğ yürürlüğe girerse Türk vatandaşlarına uygulama, müzik, alan adı temini, yazılım satan Amazon ve eBay gibi e ticaret şirketleri KDV mükellefi olacak. Maliye mükellefiyeti resen yani kendisi tahsis edecek. Bu şirketlere ‘Sen artık Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı KDV mükellefisin’ denilecek. Bu şirketler Türkiye’ye elde ettikleri gelirin KDV’sini ödeyecek. Ödemediği halde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye tahsilat yapabilecek.

SADECE GERÇEK KİŞİLERE SATIŞ YAPANLAR

Halen yurtdışından Türkiye’deki KDV mükellefi şirketlere uygulama dahil herhangi bir şey satanlar KDV mükellefi olmak zorunda değil. Bu şirketlerin ürün sattığı şirketler KDV mükellefi oldukları için KDV’yi sorumlu sıfatıyla beyan edip Türkiye’de ödüyor. Yeni düzenleme ise sadece Türk vatandaşlarına elektronik ortamda hizmet satan şirketleri KDV mükellefi yapmaya yönelik.

Taslağa göre, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunulduğunda hizmeti sunan şirket KDV mükellefi olacak. Bu şirketler tarfından KDV mükellefi gerçek kişi ve kurumlara elektronik ortamda sunulan hizmetler şimdiye kadar olduğu gibi hizmeti alan tarafından beyan edilip ödenecek.

BANKALARIN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU OLACAK

Taslak, ödemeye aracılık eden bankalar ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarına her üç ayda bir, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na belirlenecek format ve standarda uygun olarak ödemeye aracılık ettiği işlemi bildirme zorunluluğu getiriyor. Maliye bu bildirimlere göre yabancı şirketlere mükellefiyet tesis edip bunu o şirketlerin merkezlerine bildirecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, tebliğ taslağının elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’ye sunulan, internet veya elektronik bir ağ üzerinden sağlanan hizmetleri kapsadığını ifade etti.

HANGİ HİZMETLER KDV’YE TABİ OLACAK?

1. Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı.

2. Her türlü yazılım tedariki ve güncellenmesi dahil dijitalleştirilmiş ürünlerin satışı, web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu.

3. Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması.

- Alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler.

- Alıcı ve satıcının internet veya diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından verilen her türlü hizmetler.

- Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek, indirmek.

- İnternet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim).

- Web sitesi/ sayfası gibi elektronik ağlar üzerinde ticari veya kişisel varlığın sağlanması veya sürdürülmesine ilişkin hizmetler.