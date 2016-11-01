20 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu, bu sezon çiftlerde sergilediği başarılı performansın meyvesini prestijli bir turnuvaya kabul edilerek aldı. WTA Finalleri'ne katılamayan en yüksek sıralamaya sahip 12 tekler oyuncusunun yanı sıra altı çiftler ekibini buluşturan WTA Elite Trophy'de Soylu da çiftler kategorisinde ter dökecek.

1-6 Kasım tarihleri arasında Çin'in Zhuhai kentinde bu sene ikincisi düzenlenen organizasyona katılan ilk Türk olarak kayıtlara geçen İpek, ev sahibi ülkeden Xu Yifan ile ortaklık kuracak. Toplam 2,214,500 dolar ödüllü şampiyonada çiftler mücadelesi iki adet üçlü grupta yapılırken, gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar final maçını oynamaya hak kazanacak.

Gerçekleşen kura çekimi neticesinde Soylu/Xu ikilisi, Anastasia Rodionova/Olga Savchuk ve Wang Yafan/Liang Chen tandemleriyle birlikte Orchid Grubu'nda yer aldı. Lotus Grubu'nu ise Andreja Klepac/Arantxa Parra Santonja, Oksana Kalashnikova/Tatjana Maria ve Yang Zhaoxuan/You Xiaodi ekipleri oluşturdu.

Bu hafta itibarıyla dünya çiftler sıralamasının 77 numarası olan Soylu ve klasmanın 20. basamağında bulunan partneri Xu, Zhuhai'deki ilk sınavlarını yarın (2 Kasım Çarşamba) Rodionova/Savchuk önünde verecek.