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İpekoğlu: 'Herkes ayağını denk alacak, gerekirse valizi eline veririm'

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Herkes ayağını denk alacak. Gerekirse kadromuzun sayısal azlığına da bakmayız, valizi de eline veririz” dedi.

İpekoğlu: Herkes ayağını denk alacak, gerekirse valizi eline veririm

20 Şubat 2018 19:33

TFF 1. Lig'in 23. haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası katıldığı basın toplantısında, oyuna sonradan giren futbolculara adeta ateş püsküren Engin İpekoğlu, “Oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. 3 puanı alabilecek pozisyonları yakaladık. Biz her zaman takım bütünlüğünü düşündük. Kadromuzda bulunan bütün futbolcuların bu formayı giymeyi hak ettiğini düşündük. Ancak, oyuna sonradan aldığımız oyuncuların katkısını da her zaman için bekliyoruz. Bu anlamda sıkıntımız var. Bununla ilgili gerekli toplantıyı yapacağım. Burada hiçbir futbolcu kapris yapamaz. Burası çok büyük bir camia. Herkes ayağını denk alacak. Gerekirse kadromuzun sayısal azlığına da bakmayız, valizi de eline veririz. Bu da bütün arkadaşlara mesaj olsun. Bunları sonradan oyuna giren oyunculara söyledim” diye konuştu. Engin İpekoğlu, oyuna sonradan Chibuike, Ayite ve Enes İslam İlkin’i sokmuştu.

Erdi Demür
 

 

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