İpekoğlu: 'Hiç pozisyon vermedik'

3-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, “Zor olacağını düşündüğümüz bir maçı kolaya çeviren futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hiç pozisyon vermedik. Çok gol pozisyonuna girdik. Hem savunmada hem de hücumda çok iyiydik. Bundan sonraki haftalarda da bu etkili performansı sergilemeyi ümit ediyorum. Samaras ve diğer kanat oyuncularının daha efektif olması gerekiyor. Şu ana kadar Samaras’tan beklediğimizi alamadık. O yüzden değişiklik hakkımı Angan’dan yana kullandım. Bizim beklediğimiz Samaras daha başka bir Samaras’tı. Hem hücum hem de defans yönünü iyi yapması gerekiyor. Bu konuda kendisiyle konuşuyorum” diye konuştu.

Erdi Demür-Kenan Akyüz