Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » İpekoğlu: 'Kazanmak çok önemliydi'

İpekoğlu: 'Kazanmak çok önemliydi'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi.

İpekoğlu: Kazanmak çok önemliydi

23 Ocak 2017 21:41

Samsunspor karşısında alınan 1-0 galibiyetin sonrası değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet diliyoruz ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her iki takım da pozisyonlara girdi. Belki Samsunspor’un bizden 1-2 tane daha pozisyonu vardı ama açıkçası her iki takım da maçı kazanabilirdi. 5-6 yeni transferleri ile maça başlayan Samsunspor takımı daha önce ki maçlarında daha farklı bir görüntü içerisindeydi. Buna rağmen bizler açısından bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaybettiğimiz takdirde alt sıralara biraz daha yaklaşacaktık kazandığımız takdirde bir üst gruba yaklaşacaktık bu açıdan baktığımızda ise şu ana kadar kazandığımız en önemli 3 puandı diye düşüyorum. Son maçlarda 10 kişi kalmak bizleri sıkıntıya girmemize neden oluyor ancak 10 kişiyle de kazanmak çok önemliydi diye düşüyorum. Futbolcu arkadaşlarımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bundan sonrası içinde ise diliyoruz yarın da transfer yasağını bir an önce kaldırıp beklediğimiz oyuncuları aramıza katılmasını teknik heyet olarak arzu ediyoruz” dedi. 

Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: Engin İpekoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!