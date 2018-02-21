İpekoğlu: 'Kompleks yapan futbolcular takımdan özür diledi'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonunda oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nuri Asan Tesisleri’nde yenileme ağırlıklı geçen antrenman öncesinde 33 yaşına giren Yunan yıldız Samaras’ın doğum günü kutlandı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Son 2 maçı yensek hedef revize edecektik, kazanamadık”

Son 2 maçı kazanmaları halinde yukarı sıraları hedefleyeceklerini vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Bundan sonra oynayacağımız her maçta, ‘puan puandır’ diyeceğiz. Alacağımız her puan bizi alt taraftan uzaklaştıracaktır. Bu hafta Balıkesirspor ile oynayacağız. Onların aldığı üst üste mağlubiyetler, onları sıkıntıya soktu. Bizim maçı çıkış maçı olarak görecekler. Biz de son 5 maçtır yenilmiyoruz. 2 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Son 5 maçta gösterdiğimiz mücadeleyi gösterirsek, en az 1 puanla döneceğimizi umuyoruz. Son 2 maçı kaybetmedik ama 6 puan alsaydık hedefi revize edebilirdik. Denizlispor’un aldığı puanlar da hedeflerimizi etkiledi. Son 2 maçı kazansak hedef revizesi düşünüyorduk ancak kazanamadık” dedi.

“Kompleks yapan futbolcular takımdan özür diledi”

MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı basın toplantısında sonradan oyuna aldığı oyunculara adeta ateş püsküren İpekoğlu, “Sonradan oyuna aldığımız oyunculardan takıma katkı bekliyoruz. Takıma katkı sağlayamayınca hem biz teknik açıdan sıkıntı yaşıyoruz hem de tribünler tepki gösteriyor. Açıkçası camianın tepkisi oluyor. Yani durum böyle olunca oyunca değiştirmenin bir anlamı da kalmıyor. Bu konuyu kendileriyle de konuştuk. Çok iyi niyetli bir takımız. Zaman zaman ilk 11’de oynamayan oyuncuların böyle kaprisleri olabiliyor. Bu maçta bunun son bulmasını istiyoruz. Oyuna girecek arkadaşların takıma katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu oyun profesyonel bir oyunsa, oyuncular 5 dakika da görev alsa bile profesyonelliğin gereğini yerine getirmek zorundalar. Umarız bundan sonra bunu yaparlar. Sadece Chibuike ve Ayite ile konuşmadım. Bütün takımla toplantı yaptım. Genel anlamda yerli oyuncularımızda da bu tür kaprisler olabiliyor. Hepsi de takım arkadaşlarından özür diledi. Bundan sonra böyle sıkıntılar yaşamak istemiyorum” diye konuştu.

Erdi Demür

