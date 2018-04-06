İpekyolu Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği'nin birlikte düzenlediği 14'üncü İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni İstanbul bir otelde gerçekleşti. Ödül töreni; Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Hollanda, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkedeki başarılı isimleri buluşturdu. Törende İş dünyası, kültür-sanat, siyaset, yerel yönetimler, akademi, Türk dünyası gibi farklı kategorilerde belirlenen başarılı isimler ödüllendirildi.

Ödül töreni hakkında konuşan İpekyolu Dergisi imtiyaz sahibi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Seyfullah Türksoy, ''Her yıl olduğu gibi bu yılki törenimizle de sağlam gönül köprüleri kuruyoruz. Ödüle layık görülen her ismin titizlikle belirleniyor. İş dünyası, kültür-sanat, siyaset, yerel yönetimler, akademi, Türk dünyası gibi farklı kategorilerde belirlenen başarılı isimler 14 yıldır İpekyolu çatısı altında güzel bir dostluk ve işbirliği tablosu sergiliyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğu bir ortamda, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğu inancındayım'' şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Hizmet Ödülüne layık görülen TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu, ''Derginin ismi olan İpekyolu'nu biz, İpekyolu demiryolu hattını gerçekleştirmek suretiyle Türk dünyasını birbirine yakınlaştırmak, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek konusunda adım atmış olmanın keyfini ve şerefini yaşıyoruz. İnşallah yeni dönem Türk dünyasının olacaktır. Türk dünyasında hala özellikle kuzeyimizdeki ülkede azınlık olan Türklerin, giderek asimile edildikleri ya da kaybedildiklerini görmekteyim. İnşallah Türkiye'nin önündeki engeller kalktığında Türki dünyasının kültürel anlamda yeniden birlikteliği ve yeniden dirilişi mümkün olabilecektir. Bunda da en büyük pay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olacaktır'' açıklamasında bulundu.

Törene konuk olarak katılan Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, ''İnsanlık İpekyolu'nun önemini yeniden anlamaya başladı. Tarih boyunca İpekyolu'nun en önemli geçiş noktası olan ülkemiz şimdi yeniden bir yıldız gibi parlamaya başladı. Dünyadaki stratejik konumumuz, genç nüfusumuz, enerji kaynaklarına olan coğrafi yakınlığımız, milletimizin çalışkanlığı ve azmi Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyor. Bunu ön gören bu medya 14'üncü yılını kutluyor. İstanbul gibi doğunun en batılı, batının en doğulu, Avrupa'nın en Asyalı, Asya'nın en Avrupa şehrinde böyle anlamlı bir törende bulunmak benim için mutluluk vesilesi'' dedi.

Yılın Eğitimcisi Ödülünü alan Mektebim'in Kurucusu Ümit Kalko, ''Bu ödüller, bizleri hedeflerimize daha çok motive eden bir araç. Yayın grubuna çok teşekkür ediyoruz. Bizim yaptığımız çok stratejik bir iş. Eğitim sektörü artık geçmiş dönemlere göre daha ön planda olan bir iş. Özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasında gördük ki; sadece eğitimle bazı şeyler olmuyor. Çünkü bu darbe kalkışmasını kimler yaptı diye baktığımızda hepsinin eğitimli insanlar olduğunu görüyoruz. Ama içlerinde vatan, millet ve bayrak sevgisi yoktu. Demek ki bunlar olmadan eğitim verilirse vatan hainleri ortaya çıkabiliyor. Çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemizin tek yolu tabii ki eğitimden geçiyor. Bizim gibi özel okulcuların çok daha büyük işler yapması, çok daha güzel okullar açması ve geleceğe akıl, bilim yolundan gidecek nesiller yetiştirmesi gerekiyor'' şeklinde konuştu.

İş Dünyası Onur Ödülü alan Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, ''Bu sene 40 milyona yakın turisti umarım ağırlayacağız. Durum onu gösteriyor. Otelciler olarak bizim hedefimiz için yeterli değildir. Çünkü biz, 80 milyon turiste ulaştığımız zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah 80 milyon rakamını yakalarız. Bu sene bakanımızda bu işe ağırlık veriyor. Hem seyahat acentalarına yakıt yardımı yapılıyor hem de otellere birçok konuda kolaylıklar sağladılar. Umarım bu yıl çok güzel geçecek'' diye konuştu.

Yılın PR Kuruluşu Kök Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç ise şöyle konuştu: ''14'üncü Uluslararası Altın Adamlar Ödülü'nde yılın PR ajansı ödülüne layık görüldük. Açıkçası bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü 2017 yılında Kök Medya hizmetleri olarak yüzde 300'lük bir büyüme sağladık. Müşterilerimize zamanın ilerisinde ve dünyadaki tüm gelişmelerle birlikte bir hizmet veriyoruz. Bu ödül bize iyi bir moral değeri oldu. 2018'de de çalışacağız ve üreteceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum''.

Ödüle layık görülen isimler şöyle;

Cesaret Ödülü: 15 Temmuz'un en genç gazisi ve Milli Güreşçi İsmet Eker

Yılın Sanatçısı: Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı

Türk Dünyası Hizmet Ödülü: TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu

Yılın Belediye Başkanı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu

Diplomasi Onur Ödülü: Azerbaycan'ın Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ Büyükelçisi Dr. Eldar Hasanov

Yılın Başarılı Sivil Toplum Lideri: Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov

Yılın Başarılı Meslek Örgütü Lideri: Romanya-Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tamer Atalay Dostluk ve Barış Ödülü: Kazakistan Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Şahin Nassibov

İş Dünyası Onur Ödülü: Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları

Azerbaycan'da Yılın İşadamı: Azerbaycan- Türkiye İşadamları Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat

Türk Dünyasında Yılın Modacısı: Azerbaycan Milli Giyimler Merkezi Başkanı Gülnure Halilova

Yılın Siyasi Analisti: Star Gazetesi Köşe Yazarı Sevil Nuriyeva

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk

Yılın Eğitimcisi: Mektebim'in Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko

Yılın Mimari Projesi: AKROS İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Koçali

Yılın PR Kuruluşu: Kök Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç

Yılın Araştırmacı Yazarı: Terörün Gülen Yüzü: FETÖ kitabının yazarı, Azerbaycan Yeniçağ Yayın Grubu Başkanı Agil Alesger

Yılın Köşe Yazarı: Akit Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Koçak

Türk Dünyası Hizmet Ödülü: Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü M. Kemal Sallı

Kazakistan'da Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi: Karashash Jetbayeva Ormanovna

Kırgızistan'da Yılın Başarılı kadın Girişimcisi: Ayşe Yusuf

Turizm Sektörü Özel Teşvik Ödülü: Nuray Turizm Başkanı Aynur Guliyeva

Program Sunumu Özel Ödülü: Azerbaycan Hazar TV Letafet Alekberova

Sahne Sunumu Özel Ödülü: Neslihan Maltepe

Adem Gürer - Murat Ergin