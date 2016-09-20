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iPhone 7'de uçak modu sorunu

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve büyük bir sükse yaptığı yeni ürünü iPhone 7'de ortaya çıkan bu sorun markanın karizmasını çizdi.

iPhone 7de uçak modu sorunu

20 Eylül 2016 10:15

Apple'ın henüz taze satışa sunduğu teknoloji harikası telefonu iPhone 7'lerin uçak moduna alındıktan sonra normale döndüğünde internete bağlanma sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Türkiye'ye henüz gelmeyen iPhone 7'ler tüm dünyada merakla beklenirken markanın karizmasını çizecek bu uçak modu sorunu özellikle Samsung'un Note 7 telefonlarında çıkan batarya sorununu hatırlattı.

SAMSUNG ZOR DURUMDA KALMIŞTI

Samsung'larda ortaya çıkan batarya sorunu sonrası kullanıcıların markaya olan güvenleri sarsılmış ve Samsung zor durumda kalmıştı.

Apple ise Samsung'un zor kaldığı bu durumdan istifade edip iPhone7'yi piyasaya sürüp rekor bir gelir elde etmeyi planlamıştı.

UÇAK MODUNDAN ÇIKARILINCA İNTERNETE BAĞLANMIYOR

iPhone 7’de uçak modunu açtıktan sonra tekrar kapattığınızda mobil servisin geri gelmemesi bakalım nasıl bir etkiye sahip olacak

Apple ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

 

Rıdvan Turşak


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