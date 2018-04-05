'İpi göğüsleyeceğimize inanıyorum'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ligde kalan 7 haftanın uzun bir süreç olduğunu ifade eden Orman, "Uzun bir süreç var, 7 maç çok önemli bir süreç. Biz maalesef Başakşehir maçında, bizde olan avantajlardan birisini kaybettik. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Birbirleri arasında maçlarının olması avantaj gibi duruyor olsa da, Beşiktaş’ın maçlarını kazanması önemli. Eminim ki bu top Beşiktaş lehine dönecektir. Takımımız çok tecrübeli ve tecrübeli bir hocası var. 2 senedir de şampiyonluk stresi yaşayan bir takımız. Bu demek değildir ki rakiplerimiz tecrübesiz. Hepsi büyük kulüpler ve tecrübeli takımlar. Biz bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"DEMBA BA’NIN BEŞİKTAŞ’TA OLMASINI İSTİYORUM"

Göztepe forması giyen Demba Ba’nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Biz de onun Beşiktaş’ta oynamasını istiyoruz. Geçen sene yaşadığı sakatlıklar, oynamaması için bir sebepti. Kontratları da bitti ve ben de önümüzdeki sene Beşiktaş’ta oynamasını istiyorum. Demba Ba’yla henüz konuşmadık. Bu maç öncesinde bunları konuşmak da doğru değil. Demba Ba, Beşiktaş’ın bir evladı. Biz de öyle hissediyoruz. Zamanı gelince konuşuruz" dedi. Beşiktaş’ın hücumda sıkıntı yaşadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Orman, "Ben Beşiktaş başkanıyım. Teknik bir durumla ilgili yorum yapmak istemem. Dün aldığım bilgiye göre Vagner Love’ın lifi kopmuş ve bu hafta oynaması zor. Negredo çok başarılı bir isim. Bunun yanında Hollanda Milli Takımı’nın santrforu geçen hafta Babel’di. Mustafa Pektemek de var. Eksikler olsa da Beşiktaş, her maçtan galibiyet alabilecek bir takım" dedi. Orta sahadaki eksiklerle ilgili de konuşan Orman, "Konu Beşiktaş olunca endişelenmem ve umutsuzluğa düşmem. Beşiktaş’ın kadrosu çok geniş ve orta sahada çok oyuncu var. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız" diye konuştu.

"TALİSCA’NIN OPSİYONUNU KULLANMAK İSTERSEK KULLANIRIZ"

Son haftalarda tartışılan Lens’le ilgili konuşan Fikret Orman, "Lens’e de söyledim, buradan da söyleyeyim. Kendisini transfer ederken de aynı fikirdeydim. Lens, üzerine yorum yapılacak bir oyuncu değil. Kapasitesi ve kalitesi belli bir oyuncu. Beşiktaş’ın çok kuvvetli bir kadrosu var ve adaptasyon süreci olabiliyor. Lens tartışılacak bir oyuncu değil, uzun seneler katkıda bulunacağına eminim" dedi. Talisca’nın bonservisiyle ilgili olarak da konuşan Orman, "Benfica’yla görüşecek bir şey yok. Benfica’yla bir kontratımız var ve 31 Mayıs’ta bu kontratı kullanırsak, Benfica’lık bir durum yok. İşin oyuncu tarafı ve bizim takım planlamamız var. Beşiktaş’ın gündeminde şampiyonluk var ve transferle ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Camiamıza şampiyonluğa odaklanmalarını söylemek istiyorum ama zaten müthişler. Salı günü 10 dakika içinde bütün biletler tükendi. Beşiktaş taraftarı daha ne yapsın. Diğer takımlar seyirci göremezken, biz 15 dakikayı görmedik bugüne kadar bilet satışında. Biletler hemen tükeniyor" açıklamasını yaptı.

"OĞUZHAN ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLACAKTIR"

Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup’la ilgili çıkan transfer dedikodularına ilişkin ise, "Beşiktaş iyi gitmeye başlayınca kıskanmalar, alttan çekmeler ve karıştırmalar olabilir. Sezonun ilk maçına çıkmadan önce oyunculara, bu sene zor olacak dedim. Eskiden Beşiktaş herkese sempatik bir kulüpken, başarılı olmaya devam edince sempatikliğini görmeyeceklerdir. Oğuzhan, Beşiktaş’ın kaptanlığını yapıyor ve bizim evladımız. Bu sene Beşiktaş’ın şampiyonluğunda en büyük pay Oğuzhan’a düşüyor. Son haftalardaki performansı da bunu gösteriyor. Beşiktaş’ın 3 defa şampiyonluk yaşayan oyuncusu olarak inşallah tarihe geçer. Ben diyorum böyle bir durum yok diye, Oğuzhan diyor böyle bir durum yok diye, ama ne olacak diye soruluyor" dedi.

Geçmişe dönük şampiyonluklarla ilgili de konuşan Orman, "Gündem değiştirmeye yönelik konular olarak görüyorum eski şampiyonlukları. Bizim işimiz şu andaki şampiyonluğu kazanmak. Federasyonun kabul etmesi durumunda tavrımız nasıl olur bilmiyorum. Bizim gündemimiz sadece kendi gündemimiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar