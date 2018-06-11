İplik fabrikasında büyük yangın!

Zeytinburnu Davutpaşa'da bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken çok Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangının çevre binalara sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

22 istasyon, 74 araç ve 185 personel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre Davutapaşa'da iplik fabrikasında çıkan yangına İstanbul itfaiyesi 22 istasyon, 74 araç ve 185 personel ile müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerine Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Güngören Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi ve Esenler Belediyesinden toplam 9 adet su tankı ve Hamidiye A.Ş.'den 4 adet su tankı ile destek veriliyor.

Havadan görüntülendi

Zeytinburnu Davutpaşa'da yoğunluklu olarak iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

Davutpaşa'da sabah 06.00 sıralarında iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde yangının binanın tüm katlarına yayıldığı görülüyor. İtfaiye ekipleri ise binadan yükselen alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Havadan görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İstanbul Valisi Şahin: “Yangın kısmen kontrol altında"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklamada yaptı. Olay yerine gelerek incelmelerde bulunan Vali Şahin, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şu ana kadar kendisine yaralanma bilgisi gelmediğini belirten Vali Şahin, “İstanbul'a geçmiş olsun. Burada sabahleyin 06.45 sıralarında bir yangın çıkıyor. Mesainin başlamadığı saatte olması şans. Cenab-ı Hak korudu fabrikayı fabrika çalışanlarını. 06.47'de itfaiyeye ihbar geliyor. 06.53’te arkadaşlarımız görev başında. Şu ana kadar gördüğünüz gibi müdahale hızla devam ediyor. Etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Diğer fabrikalar sirayet ihtimali iyice azaltılmış durumda. Kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. İşçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. Yangının çıkışıyla ilgili çalışmalar bir aşamaya getirildikten sonra bize bilgi verecekler. Biraz daha kolaylık sağlamak adına destek vermek gerekir. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine çok yaklaşmamalarını istiyoruz. İplik fabrikası kimyasalların olduğu bir yer. Yaralanma, başka türlü zarar ziyana muhatap olmamak adına belirlenen güvenlik sınırların dahiline girilmemesi gerekir. Burası bir iplik fabrikası içinde üretimin doğası gereği kimyasallar var. İkişer bin metrekarede beş katlı bir fabrika her bir katına müdahale ediyorlar. Canla başla fedakarca bir çalışma yapılıyor. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor soğutma çalışmaları safhasında içeri girilir. Yangın kısmen kontrol altına alındı. İçeride kimse yok. İyice netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz" diye konuştu.

Kendilerine yaralanma bilgisi gelmediğini söyleyen Vali Şahin, "89 araçla şu anda itfaiye müdahale ediyor. Yangının başlamasıyla birlikte esen rüzgarlar da yangın açısından önemli. Burada rüzgar yangına olumsuz katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Murat Horoz - Volkan Kayalar - Serdal Altıntepe