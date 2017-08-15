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İplik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te yanan iplik fabrikası, geçen 12 saatin ardından kontrol altına alındı. Zaman zaman devam eden yangında, haber alınamayan fabrika sahibini arama çalışmaları devam ediyor.

İplik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

15 Ağustos 2017 08:59

Gaziantep Baştarla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangını 12 saattir süren söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 araçla 110 itfaiye personelinin yanı sıra yaklaşık 100 fabrika işçisi kazma ve kürekle söndürme çalışmaları yürütüyor.

Kayıp fabrika sahibini arama çalışmaları hızlandı

Yaklaşık 15 saattir devam eden söndürme çalışmaları ile birlikte kayıp fabrika sahibi Tuncay Kara’yı da arama çalışmaları sürüyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma ekipleri, itfaiye ve fabrika işçileri, yangının söndürüldüğü bölgelerde arama çalışmalarını da yürütüyor. Arama ve kurtarma ekipleri kazma ve kürekleri ile pamuk ve ip balyalarının altına bakarken, iş makineleri yardımıyla enkaz altında da arama çalışmaları yürütülüyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Tuncay Kara’ya ait herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

Fabrikadaki yangın kontrol altına alınmasına rağmen, söndürülen ip ve pamuk balyalarında zaman zaman meydana gelen parlamalara da anında müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. 

Mehmet Bulut - Serhat Demir 


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