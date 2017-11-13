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İplik yüzünden ayağından oldu

Sivas’ta yavruyken bağlanan iplik dolayısıyla bir kedinin kangren olan ayağı kesildi.

İplik yüzünden ayağından oldu

13 Kasım 2017 17:02
İplik yüzünden ayağından oldu - Tıkla İzle

Sivas’ta Esentepe Mahallesinde Erdal Çakır isimli polis memuru tarafından bulunan yaralı kedi Cumhuriyet Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı kedinin, yavruyken ayağına bağlanan ipten kurtulamadığı, kedi büyüdükçe ipin bağlandığı noktanın gelişemediği ve bir ayağı kangren olduğu tespit edildi. Kedinin tedaviye rağmen kurtarılamayan ayağı mecburen kesildi. Kedinin durumuna çok üzülen hayvan sever polis memuru, bakımı ve tedavisinin devamı için evinin bir odasını henüz isim vermediği kedine ayırdı.

İNSANLARDAN KORKUYOR

Kediyi bulduğunda ölmek üzere olduğunu söyleyen Çakır, kedinin insanlardan gördüğü kötü muamele dolayısıyla kendilerinden bile kaçtığını söyledi. Çakır, “Kediyi bulduğumda çok kötü durumdaydı. Ayağı baya bir kötüydü, kanıyordu. Onu Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdüm. Orada tedavi ettiler. Bir ayağının tedavi ihtimali olmadığını öğrendik. Yavruyken ayağına bağlanan ip yüzünden ayağı gelişememiş. Hatta ayak çok kötü kokuyordu, çürümüştü. Veteriner ekipleri orada gerekli tedaviyi yaptılar. Şu an bekliyoruz. Buraya getirdik. Çok hırçın yanaşamıyoruz. Bize kendini yanaştırmıyor.Yanaşsa daha iyi koşullar altında bakacağız. Bizim istediğimiz şey tamam bu hayvanlara mama vermesinler, yiyecek de vermesinler ama hiç değilse dokunmasınlar. Sadece bunu istiyoruz. Şu an bu kendinin tek ayağı yok. Mecburen alındı. Çürümüş çünkü. İnsanlara hiç yanaşmıyor. Çünkü çok korkmuş çok ürkmüş” şeklinde konuştu.

 

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