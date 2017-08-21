'İpotekte damga vergisi kalkmalı'

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ipotekte uygulanan damga vergisinin kalkması gerektiğini söyledi. Özelmacıklı, “İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesidir. Bu bir evin satış bedelinden kalan tutar olabileceği gibi, bir teminatın karşılığı olarak da kullanılabilmektedir. Satış vaadinde olduğu gibi ipotek tesisinde de damga vergisinin kaldırılması gayrimenkullerin teminat olarak kullanılmasını kolaylaştıracaktır” dedi.

Özelmacıklı, son dönemde bankaların artan faiz oranları, gayrimenkullerin teminatlarda daha kolay kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirterek, “Lakin ipotek tesislerinde, ipotek borçlusundan sağlanan borç üzerinden hem binde 4,55 tapu harcı, hem de binde 9,48 damga vergisi tahsil ediliyor. Örneğin 1 milyon TL’lik bir ipotek tesisinde, 4 bin 550 TL tapu harcı, 9 bin 480 TL ise damga vergisi ödeniyor. Satış vaadinde olduğu gibi ipotek tesisinde de damga vergisinin kaldırılması gayrimenkullerin teminat olarak kullanılmasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

“Harç muafiyeti genişletilmeli”

Mevcut uygulamada banka ve kredi kuruluşları için hem tapu harcı hem de damga vergisi muafiyeti olduğunu belirten Özelmacıklı, “5035 Sayılı yasa ile Bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooparatifleri, yurtdışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumlarca kullandırılan kredilerle, zirai ve esnaf kredileri ile ilgili olarak teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemlerinde harç ve damga vergisi alınmıyor. Bunun kapsamının genişletilmesi finansman kullanımını genişletecek, faiz giderlerini azaltacaktır” dedi.

“Satış bedelinden kalan tutar için ipotek tesis edilebilir”

Tapu memurunun, alıcı ve satıcı arasında bedelin tahsilini araştırma yetkisine sahip olmadığınıdile getiren Özelmacıklı, “Satış bedelinin tamamı alınmamış, geriye bir miktar bakiye alacak kalmış ise ve satıcı talep ederse bakiye alacak için kanuni ipotek tesis edilir. Bu işlem satıcının alıcıya sattığı lakin bedelinin tümünü alamadığı işlemlerde kullanılabilir” şeklinde konuştu.

“İpotekli satışta işlem banka ile yürütülmelidir”

Özelmacklı, ipotekli bir taşınmazın, alıcı razı ise tapu dairesinde satışının mümkün olduğunu dile getirerek, “Böyle bir durumda öncelikle, alıcı satış bedelini, satıcının borçlu olduğu bankaya yatırmalıdır. Satış gerçekleştiğinde ise banka kendi borcunu tahsil eder, ipotek banka tarafından kaldırılır, geri kalan para da satıcıya aktarılır” dedi.