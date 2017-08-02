'İpsala’ya lisanslı depo kurulacak'

Edirne Valisi Günay Özdemir, Keşan Kaymakamı ve İpsala Kaymakam Vekili Nuri Özder, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, İpsala Belediyesi’ni ve İpsala AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İpsala İlçe Teşkilatında partililerle sohbet eden Tüfenkci, İpsala’nın Avrupa’ya açılan kapı olduğunu ve burada üretilen çeltiğin tüm dünyaya dağıtıldığını belirterek, İpsala’ya önem verdiklerini söyledi. Gümrük Bakanlığı olarak Tarım Bakanlığı ile ortak çalışmalarının da olduğunu söyleyen Tüfenkci, “İpsala hem sınır bölgemiz hem de tarım bölgemiz. Burada çeltik çok önemli bir tarım ürünü. Biz Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışan bakanlığız. Onlar üretimi planlıyor, biz ticaretini planlıyoruz. İnşallah bu sene temellerini atacağımız lisanslı depoyu, burada da hayata geçireceğiz. Lisanslı depoculuk çok önemlidir. Lisanslı depoda, çeltiğin sağlıklı şekilde depolanmasını sağlıyoruz ve ürün kaybını önlüyoruz. Yine köylümüzün bu depoya getirdiği ürünün kira bedelini devlet ödüyor” dedi.

Bakan Tüfenkci, bir süre partililerle sohbet ettikten sonra esnaf ziyareti yaparak İpsala ilçesinden ayrıldı.

Turgay Balcı