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Irak Başbakanı İbadi, Musul çevresini gezdi

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Musul’da cephe hattına gelerek Musul Operasyonları Merkezini gezdi.

Irak Başbakanı İbadi, Musul çevresini gezdi

01 Kasım 2016 11:57
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Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Musul’da cephe hattını ziyaret etti. Musul Operasyonları Merkezini gezen İbadi buradaki askerlerle sohbet ederek, komutanlardan da bilgi aldı. Musul çevresini de gezen Iraklı güçlerin Musul’da kalan terör örgütü DEAŞ militanlarının kaçış rotalarındaki tüm yolları kapattığını ifade eden Abadi, askerlerin Musul’a girmeye hazır olduğunu ifade etti. İbadi, “Yılanın kafasını ezeceğiz. Kaçacak bir noktaları yok. Ya ölecekler ya da teslim olacaklar” dedi. Güvenlik güçlerinin Musul’a çok yakın olduğunu sözlerine ekleyen İbadi, Irak’ta DEAŞ’a yer olmadığını aktardı. Güvenlik güçlerinin köy ve kasabalarda ilerleme kaydettiğini belirten Irak Başbakanı, Musul halkından da evlerini terk etmemelerini istedi.
 

Etiketler: DEAŞ, Musul Operasyonları


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