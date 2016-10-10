Şiilerin kutsal mekanı Kerbela'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul operasyonuna Türk askerinin hiçbir şekilde katılmayacağını söyledi. Operasyona sadece Iraklıların katılacağını belirten İbadi, "Musul operasyonu vakti gelince başlayacaktır ve sadece Iraklılar katılacaktır. Herhangi bir yabancı gücün varlığı Irak'ın toprak bütünlüğününü ihlal anlamına gelir ve Türk liderlerin, askerlerin Irak'ta kalacağı yönündeki ısrarlarını garipsiyorum" dedi. İbadi, ayrıca "Irak'taki Türk askerine yerlerinden kıpırdamamaları tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.