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Irak, BP ile anlaşma imzaladı

Irak Petrol Bakanlığı ve İngiliz petrol şirketi BP anlaşma imzaladı.

Irak, BP ile anlaşma imzaladı

18 Ocak 2018 20:35

İngiliz petrol şirketi BP, terör örgütü DEAŞ'ın varlığının sona ermesinin ardından Irak’tan tekrar petrol almaya başlayacak. Irak Petrol Bakanı Cebbar Ali Luaybi, BP temsilcisi Michael Townsend ile Kerkük’teki petrol sahalarını geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Iraklı Bakan Luaybi yaptığı basın açıklamasında, Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketinin Kerkük’teki petrol alanlarını geliştirmek amacıyla BP ile bir anlaşma imzaladıklarını söyledi. Luaybi, “Kerkük’ten petrol ihraç etmek için Kerkük Fişhabur boru hattını da ihaleye dahil ettik, yakında yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından petrol ihracatı için İstanbul’u ziyarette bulunacağım” dedi. BP temsilcisi Michael Townsend, Kerkük'ten yapılan petrol ihracatını günlük 750 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

BP Petrol Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki eylemleri nedeniyle hayata geçirilememişti. 

 

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