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Irak çıkmazda!

Irak Başbakanı Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin oy pusulasının bulunduğu depoda yangın çıkmasından sonra seçimlerin tekrarlanması kararının Irak Federal Mahkemesi tarafından verilebileceğini açıkladı.

Irak çıkmazda!

11 Haziran 2018 21:56

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Sözcüsü Sad el-Hadisi, 12 Mayıs'ta gerçekleşen ve ülkede krize yol açan seçimlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusuna açıklık getirdi. Basına yansıyan haberlere göre Sad el-Hadisi, seçimlerin yeniden yapılması kararının Irak Federal Mahkemesi’nce verilebileceğini söyledi. El-Hadisi yaşanan tartışmalar hakkında, “Seçimlerin yeniden yapılması ne yürütme ne de başka bir tarafa ait değil, buna sadece federal mahkeme karar verebilir” ifadelerini kullandı. 

Irak’ta 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oyların ilk defa elle değil elektronik ortamda sayılması Irak genelinde krize neden olmuş, daha sonra seçimlerin iptal edilmesi ve oyların elle sayılması kararlaştırılmıştı. Oy pusulalarının saklandığı merkezde dün meydana gelen yangın ise ülkede krize yol açmıştı.  

 

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