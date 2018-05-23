Irak Cumhurbaşkanı KDP ve KYB heyetleriyle görüştü

Irak’ta dün yeni hükümet kurma sürecini görüşmek amacıyla Bağdat’a giden Mesut Barzani Başkanlığındaki KDP heyetinin ardından bugün de eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi KYB’den bir heyet Bağdat’ta gitti. Seçimleri kazanan siyasi taraflarla yeni hükümet kurma sürecini görüşen iki Kürt partisi heyeti, bu akşam Cumhurbaşkanı Fuat Masum ile bir araya geldi. Seçim süreci, yeni hükümet kurma çalışmaları ve IKBY ile Irak’ta gelişmeleri görüşen tarafların Kürt ve Irak siyasi partileri arasında işbirliği yolları, yeni hükümet kurma ittifaklarını değerlendirdiği öğrenildi.

Irak genelinde 12 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde, Şii Lider Mukteda el-Sadr başkanlığındaki Sairun Listesi 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı 47 sandalye ile 2., Başbakan Haydar İbadi’nin listesi ise 42 sandalye ile 3. sırada geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile 1., eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 18 sandalye ile 2. sırada geldi.