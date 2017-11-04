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Irak, DEAŞ’tan Suriye-Irak Sınır kapısını da aldı

Irak kuvvetleri, Anbar bölgesinde DEAŞ’in elindeki son kale olan Kaim’e düzenlediği saldırı sonucu ülkenin batısındaki Kaim şehrinin merkezini ve Suriye’nin doğusunda Irak’ın Suriye sınırında Fırat nehri kenarının her iki tarafında yer alan Ebu Kemal kasabası ve sınır kapısını ele geçirdi.

Irak, DEAŞtan Suriye-Irak Sınır kapısını da aldı

04 Kasım 2017 12:23

Irak Başbakanı Haydar el İbadi yaptığı konuşmada şehrin kontrolünü ele geçiren askerlere teşekkür ederek tebrik etti. Batı Anbar’ın kurtarılması operasyonunu yürüten Korgeneral Abdul Amir Raşid Cuma sabahı, Kaim şehrinin kontrolünün Irak güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı. Korgeneral Yarallah, terörle mücadele kuvvetlerinin Kaim’in merkezini, Cemahir, Selam, Risale, Yermük mahallelerini ve Kaim stadyumunu ele geçirdiklerini söyledi. DEAŞ unsurlarının ve yabancı savaşçıların aileleri ile birlikte Ebu Kemal kasabasının Suriye tarafına kaçtıkları belirtildi.
DEAŞ’in 2014’den beri kontrol altına tuttuğu Kaim’den başka Irak kuvvetlerinin önünde yalnızca Rava kasabası ve Anbar bölgesindeki çöllük alanın bulunduğu belirtildi. 

Etiketler: DEAŞ, Irak

 

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