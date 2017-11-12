Irak depremi Batman’da vatandaşları sokağa döktü

Akşam saat 21.20 sıralarında Irak’ta meydana gelen 7.2’lik deprem Batman’da vatandaşları sokağa döktü. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar çocuklarıyla beraber evlerinden çıkarak parklara akın etti. Soğuk havada sokaklarda bekleyen vatandaşlar battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Deprem anında evde oturan Murat Düz, oturduğu sırada sallandığını ama alt katta olduğu için fazla hissetmediğini her ihtimale karşı sokağa çıktıklarını söyledi.

Veysel Akat, evde misafirlerle oturduğu sırada sallandıklarını ve evde panik yaşandığını belirterek, çoluk çocuk ailecek can havli ile kendilerini sokağa attıklarını söyledi.

Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan

