Diğer
Kategoriler

Irak depremi Batman’da vatandaşları sokağa döktü

Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.2’lik deprem Batman’da da hissedildi.

Irak depremi Batmanda vatandaşları sokağa döktü

12 Kasım 2017 22:26
Irak depremi Batman’da vatandaşları sokağa döktü - Tıkla İzle

Akşam saat 21.20 sıralarında Irak’ta meydana gelen 7.2’lik deprem Batman’da vatandaşları sokağa döktü. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar çocuklarıyla beraber evlerinden çıkarak parklara akın etti. Soğuk havada sokaklarda bekleyen vatandaşlar battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Deprem anında evde oturan Murat Düz, oturduğu sırada sallandığını ama alt katta olduğu için fazla hissetmediğini her ihtimale karşı sokağa çıktıklarını söyledi.

Veysel Akat, evde misafirlerle oturduğu sırada sallandıklarını ve evde panik yaşandığını belirterek, çoluk çocuk ailecek can havli ile kendilerini sokağa attıklarını söyledi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç