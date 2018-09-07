İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak Dışişleri Bakanlığından İran Konsolosluğu saldırısı hakkında açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığından İran Konsolosluğu saldırısı hakkında açıklama
Irak Dışişleri Bakanlığından İran Konsolosluğu saldırısı hakkında açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada geldi. Bakanlık, yayınlandığı yazılı açıklamada Basra kentindeki İran Konsolosluk binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek bu eylemin Irak'ın dünya ile ilişkilerini zedeleyeceğini söyledi. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Mahcup tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin isteklerini anlayış ile karşıladıklarını belirtilerek, Basra kentindeki İran Konsolosluk binasını hedef alan saldırının kabul edilmez olduğu vurgulandı. Göstericilerden yabancı heyetlere zarar vermemeye çağıran mahcup Irak ve yerel hükümetten güvenliğini sağlanması istedi.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.