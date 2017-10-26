Irak güçleri, Mahmudiye'de, peşmerge Mahmur'da

IKBY, Irak güçlerinin peşmergeye saldırmak için Zammer ve Rabia’da güç takviyesi yaptığını söyledi. Dün gecenin sakin geçmesine rağmen Ninova’nın batısında sabah saatlerinde Irak silahlı kuvvetleri ile peşmerge arasında çıkan yoğun çatışmada ölü ve yaralanmalar görülürken, Irak askerinin yaklaşmasından endişe duyan yüzlerce ailenin Altınköprü kasabasından ayrılarak Kerkük'e dönmekte olduğu belirtildi. Çatışmalar sırasında Kürdistan Demokrasi Partisinin Zammer temsilcisi Vahit Bakuzi’nin öldüğü kaydedildi.

Irak kuvvetlerinin IKBY’ye ait Ayn Avis yakınında ve Zammer’da peşmerge ile çatışmaya girdiği belirtildi. Irak kuvvetlerinin Suriye sınırındaki Rabia bölgesine yaklaşarak Mahmudiye köyüne 25 kilometre yaklaştığı kaydedildi.

Diğer taraftan peşmergenin Irak kuvvetleri arasında çıkan çatışmada Mahmur'un yüzde 70'ini ele geçirdiği kaydedildi.

Muhammed Omer Serrac