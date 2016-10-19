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Irak güçleri Musul’a ilerliyor

Irak Ordusu ve Peşmerge güçleri Musul’da ilerleyişini sürdürüyor.

Irak güçleri Musula ilerliyor

19 Ekim 2016 13:24
Irak güçleri Musul’a ilerliyor - Tıkla İzle

Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten geri almak için başlatılan operasyon 3’üncü Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Musul’a ilerleyişi sürüyor. Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sırasında kent çevresinde bulunan köylerde de DAEŞ militanları ile ordu birlikleri ve Peşmerge güçleri arasında yoğun çatışmalar da yaşanıyor. ABD önceliğinde koalisyon güçlerinin de hava saldırıları ile destek verdiği operasyon kapsamında hem Irak ordusu hem de Peşmerge güçleri Musul çevresindeki birçok köyde kontrolü sağladı.
 

Etiketler: Irak, musul


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