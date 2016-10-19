Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten geri almak için başlatılan operasyon 3’üncü Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Musul’a ilerleyişi sürüyor. Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sırasında kent çevresinde bulunan köylerde de DAEŞ militanları ile ordu birlikleri ve Peşmerge güçleri arasında yoğun çatışmalar da yaşanıyor. ABD önceliğinde koalisyon güçlerinin de hava saldırıları ile destek verdiği operasyon kapsamında hem Irak ordusu hem de Peşmerge güçleri Musul çevresindeki birçok köyde kontrolü sağladı.

