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Irak güçleri Telafer’e yaklaşırken binlerce kişi kaçıyor

Irak'taki BM İnsani Yardım Ofisi, Irak askeri güçlerinin DEAŞ’ın elinde bulunan Telafer’i ele geçirme operasyonu sırasında binlerce sivilin Telafer ve civarından kaçtığına işaret etti.

Irak güçleri Telafere yaklaşırken binlerce kişi kaçıyor

22 Ağustos 2017 12:51

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, DEAŞ’ın elinde bulunan Telafer’i ele geçirme operasyonlarından önce insnaların bölgeden kaçtığını belirterek, “Binlerce insan güvenlikleri için Telafer’den kaçıyor. Aileler aşırı sıcaklara rağmen 10 ila 20 saat, aç ve susuz olarak güvenli bölgelere ulaşmak için yürüyor” dedi. 

Lise Grande, 30 bin kişinin bölgeden kaçtığını belirterek, savaşın sürdüğü bölgede kaç kişinin olduğunun bilinmediğini ancak önümüzdeki günler ve haftalarda binlerce kişi için hazırlıkların yapılmakta olduğunu söyledi.
“Gıda ve su tükeniyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda” diyen Grande, çatışma esnasında sivillerin hayatlarını korumaktan daha önemli bir şey olmadığına vurgu yaparak çatışan taraflara sivil kayıplara yol açmamaları çağrısında bulundu. BM Irak Temsilcisi Lise Grande, “Hükümet, nakliye hizmeti ve yardım yaparak insani operasyona önderlik yapıyor. Güvenli bölgelerde sığınmacılar için acil kamplar kurarak hayat kurtaran yardım yapıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 20 Ağustos itibariyle Irak İnsani Yardım Planı için istenen meblağın yüzde 50’sinden daha azının alındığı, ilave kaynaklara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 

Etiketler: bm, Irak, Telafer


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